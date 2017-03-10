19:01:39 Пятница, 10 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Визит губернатора Ивана Белозерцева на ППО ЭВТ. Пенза, 10 марта 2017 г.

В Пензе завершено расследование дела в отношении этнической группы

13:08 | 10.03.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении этнической группы, состоявшей из пяти человек и действовавшей на территории Пензенской, Липецкой, Рязанской областей, Мордовии и Москвы, завершено. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

В Пензе завершено расследование дела в отношении этнической группы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время по уголовному делу ведется процедура предъявления окончательных обвинений. Расследование по делу закончено. Предъявим обвинения всем пятерым, выйдем на ознакомление и будем направлять дело прокурору», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин уточнил, что все пятеро участников группы обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности.

«Установлено, что в 2014–2015 годы указанными лицами […] было совершено 15 преступлений, связанных с завладением имуществом потерпевших, два убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 12 разбоев, грабежей, краж и поджогов», — добавил руководитель следственного управления.

Генерал-лейтенант юстиции отметил, что преступления были совершены в отношении пожилых граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, с целью завладения денежными средствами.
Актуальное
Читайте также
Олег Трошин прокомментировал дело о гибели мальчика из Каменки, умершего от ожогов Евгений Беспалов награжден почетным знаком «Во славу земли Пензенской»
Олег Трошин рассчитывает многое успеть до окончания срока полномочий Один из подозреваемых в похищении жителя Кузнецка был сотрудником полиции — СКР
Заключен под стражу житель Пензы, обвиняемый в убийстве собутыльника молотком Иван Белозерцев высоко оценил работу Алексея Слугина на посту гендиректора ППО ЭВТ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама