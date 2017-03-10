В Пензе завершено расследование дела в отношении этнической группы Криминал

Пенза, 10 марта 2017. PenzaNews. Расследование уголовного дела в отношении этнической группы, состоявшей из пяти человек и действовавшей на территории Пензенской, Липецкой, Рязанской областей, Мордовии и Москвы, завершено. Об этом сообщил руководитель следственного управления СКР по Пензенской области генерал-лейтенант юстиции Олег Трошин.

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«В настоящее время по уголовному делу ведется процедура предъявления окончательных обвинений. Расследование по делу закончено. Предъявим обвинения всем пятерым, выйдем на ознакомление и будем направлять дело прокурору», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в пятницу, 10 марта.

Олег Трошин уточнил, что все пятеро участников группы обвиняются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений против личности и собственности.

«Установлено, что в 2014–2015 годы указанными лицами […] было совершено 15 преступлений, связанных с завладением имуществом потерпевших, два убийства, одно умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 12 разбоев, грабежей, краж и поджогов», — добавил руководитель следственного управления.

Генерал-лейтенант юстиции отметил, что преступления были совершены в отношении пожилых граждан, проживающих в небольших населенных пунктах, с целью завладения денежными средствами.