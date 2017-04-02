Полицейские раскрыли кражу денег у продавца в Терновке Криминал

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу кошелька, находившегося в сумке продавца расположенного в микрорайоне Терновка города Пензы магазина, которую она на время оставила без присмотра.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, внутри находились деньги в сумме 7 тыс. рублей и банковская карта.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники управления МВД России по городу Пензе и отдела полиции №5 установили причастность к совершению преступления 40-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что похищенное злоумышленник потратил на собственные нужды.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.