Полицейские раскрыли кражу денег у продавца в Терновке
Печать
Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу кошелька, находившегося в сумке продавца расположенного в микрорайоне Терновка города Пензы магазина, которую она на время оставила без присмотра.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, внутри находились деньги в сумме 7 тыс. рублей и банковская карта.
«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники управления МВД России по городу Пензе и отдела полиции №5 установили причастность к совершению преступления 40-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что похищенное злоумышленник потратил на собственные нужды.
«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.