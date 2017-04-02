15:55:08 Воскресенье, 2 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Полицейские раскрыли кражу денег у продавца в Терновке

09:36 | 02.04.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 2 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники полиции раскрыли кражу кошелька, находившегося в сумке продавца расположенного в микрорайоне Терновка города Пензы магазина, которую она на время оставила без присмотра.

Полицейские раскрыли кражу денег у продавца в Терновке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, внутри находились деньги в сумме 7 тыс. рублей и банковская карта.

«На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Сотрудники управления МВД России по городу Пензе и отдела полиции №5 установили причастность к совершению преступления 40-летнего мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он был опрошен и признался в содеянном», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что похищенное злоумышленник потратил на собственные нужды.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.
Актуальное
Читайте также
Павел Полосин предложил ввести госуслугу по фиксации информации в интернет-СМИ Полицейские по горячим следам раскрыли кражу из автомобиля под Пензой
Медиафорум ОНФ позволяет журналистам обменяться мнениями по актуальным проблемам — Полосин Мэр Пензы проверил ход ремонта дорог
В Кузнецке полиция установила личности мужчин, ворвавшихся в дом на улице Советской Мэру Могилева переданы памятные сувениры из Пензы
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама