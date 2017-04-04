17:00:16 Вторник, 4 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ В Пензе почтили память жертв теракта в метро Санкт-Петербурга

Подозреваемый в краже снегопогрузчика в Пензенской области заключен под стражу

11:51 | 04.04.2017 | Криминал

Печать

Лунино, 4 апреля 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 31-летнего жителя Лунинского района Пензенской области, который подозревается в краже трактора-снегопогрузчика из гаража предприятия по обслуживанию дорог.

Подозреваемый в краже снегопогрузчика в Пензенской области заключен под стражу

Фото: 58.mvd.ru

«Полицейские обнаружили трактор на территории домовладения, хозяин которого объяснил, что снегопогрузчик попросил разместить у себя его знакомый», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, которой ранее привлекался к уголовной ответственности, около полугода работал в данной организации по обслуживанию дорог.

«Он имел навыки управления трактором. Злоумышленник знал, что в ночное время территория гаражей не охраняется. В темное время суток он приехал на место преступления, никем не замеченный, завел двигатель трактора и выехал в Лунинский район, где принял меры к сокрытию имущества», — пояснили в полиции.

В управлении добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.
Актуальное
Читайте также
В пензенской колонии №8 обнаружены заточки, лезвия и самодельная проводка В Пензе «Городские аптеки» оштрафованы за невыполнение требований Роспотребнадзора
Пензенские армяне соберутся на концерте ко Дню материнства и красоты Двое пензенских регбистов примут участие в чемпионате Европы
В пензенской картинной галерее начала работу выставка-продажа растений Устный ЕГЭ по английскому языку в прошел в Пензе без сбоев
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама