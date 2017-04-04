Подозреваемый в краже снегопогрузчика в Пензенской области заключен под стражу Криминал

Лунино, 4 апреля 2017. PenzaNews. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении 31-летнего жителя Лунинского района Пензенской области, который подозревается в краже трактора-снегопогрузчика из гаража предприятия по обслуживанию дорог.

Фото: 58.mvd.ru

«Полицейские обнаружили трактор на территории домовладения, хозяин которого объяснил, что снегопогрузчик попросил разместить у себя его знакомый», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве уточнили, что подозреваемый, которой ранее привлекался к уголовной ответственности, около полугода работал в данной организации по обслуживанию дорог.

«Он имел навыки управления трактором. Злоумышленник знал, что в ночное время территория гаражей не охраняется. В темное время суток он приехал на место преступления, никем не замеченный, завел двигатель трактора и выехал в Лунинский район, где принял меры к сокрытию имущества», — пояснили в полиции.

В управлении добавили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.