В Пензенской области мужчина получил реальный срок за хранение обреза ружья Криминал

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Житель Лунинского района Пензенской области приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В период с мая 2011 года до июля 2016 года, не имея необходимого разрешения, мужчина незаконно хранил обрез ружья, у которого самодельным способом был укорочен ствол и приклад», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Лунинского районного суда.

Он добавил, что мужчина разгуливал с оружием по улицам поселка Лунино, спрятав его за ремень джинсов.

«Затем злоумышленник оставил обрез в домовладении знакомой. В последующем оружие было изъято из оборота сотрудниками линейного пункта полиции», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что мужчина полностью признал свою вину.

«Приговор суда не вступил в законную силу», — уточнил представитель суда.