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Вор украл из дома в пензенском селе спиртное, консервы и арбалет

10:03 | 26.04.2017 | Криминал

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Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу бутылки водки, двух бутылок шампанского, двух банок консервов и арбалета из дома, расположенного в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области.

Вор украл из дома в пензенском селе спиртное, консервы и арбалет

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник пробрался внутрь, выставив окно террасы.

«В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний житель Кировской области. Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.

Ранее стало известно, что 30-летний житель Кировской области причастен к еще одной краже на территории Большого Вьяса. Тогда злоумышленник похитил 8 кг картофеля, по 1 кг муки и сахара, упаковку чая, рюкзак и другое имущество.
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