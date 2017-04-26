Вор украл из дома в пензенском селе спиртное, консервы и арбалет Криминал

Пенза, 26 апреля 2017. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу бутылки водки, двух бутылок шампанского, двух банок консервов и арбалета из дома, расположенного в селе Большой Вьяс Лунинского района Пензенской области.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, злоумышленник пробрался внутрь, выставив окно террасы.

«В ходе оперативных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний житель Кировской области. Он признался в содеянном. По факту кражи возбуждено уголовное дело», — сказали в полиции.

Ранее стало известно, что 30-летний житель Кировской области причастен к еще одной краже на территории Большого Вьяса. Тогда злоумышленник похитил 8 кг картофеля, по 1 кг муки и сахара, упаковку чая, рюкзак и другое имущество.