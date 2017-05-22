В Пензе после рассылки с рекламой запрещенных веществ задержан подозреваемый в наркосбыте Криминал

Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. 36-летний житель Пензы, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, заключен под стражу по подозрению в незаконном обороте наркотиков на территории города.

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«В управление МВД России по Пензенской области обратились более 150 граждан, которые пояснили, что на их телефоны поступила рассылка пронаркотического содержания. В сообщении были указаны реквизиты для заказа наркотиков синтетического происхождения. В рамках проверки сведений полицейские провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий по установлению лица, способствующего распространению наркотиков на территории Пензы», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый был задержан в момент приготовления к сбыту очередной партии наркотических средств.

«В ходе личного досмотра у него было изъято около 10 свертков с гашишем. Впоследствии полицейские установили местонахождение тайника, в котором злоумышленник прятал наркотики. Он располагался в подвале многоэтажного дома. Всего из незаконного оборота было изъято около 200 граммов гашиша и свыше 100 граммов амфетамина», — добавили в полиции.

В пресс-службе ведомства уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.