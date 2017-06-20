16:02:10 Вторник, 20 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе украденный колокол Спасского собора найден в антикварном магазине

11:55 | 20.06.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Колокол весом 7 кг, похищенный с малой звонницы строящегося Спасского кафедрального собора Пензы в пасхальный период, обнаружен в антикварном магазине.

В Пензе украденный колокол Спасского собора найден в антикварном магазине. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, была установлена причастность к краже ранее судимого местного жителя 1965 года рождения, который дал признательные показания.

Читайте также

Внешнее убранство Спасского собора Пензы и колокольни завершат к осени

«По его словам, в ночное время он проник на огороженную территорию строящегося Спасского кафедрального собора и похитил один из колоколов с малой звонницы. Колокол весом около 7 кг он сдал в антикварный магазин за 4,5 тыс. рублей. На вырученные деньги он купил спиртное и продукты питания», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время колокол возвращен на прежнее место.
Актуальное
Читайте также
На Юбилейной площади в Пензе прошел бал медалистов Жителей четырех районов Пензенской области предупредили о временном отключении газа
В пензенском зоопарке на свет появился детеныш ламы Чистая прибыль банка «Кузнецкий» за пять месяцев увеличилась боле чем в 8 раз
Пензенские школьники улучшили результаты ЕГЭ по физике, литературе и обществознанию Пензенский онкодиспансер оштрафован за состояние радиологического отделения
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама