В Пензе украденный колокол Спасского собора найден в антикварном магазине Криминал

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Колокол весом 7 кг, похищенный с малой звонницы строящегося Спасского кафедрального собора Пензы в пасхальный период, обнаружен в антикварном магазине.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, была установлена причастность к краже ранее судимого местного жителя 1965 года рождения, который дал признательные показания.

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«По его словам, в ночное время он проник на огороженную территорию строящегося Спасского кафедрального собора и похитил один из колоколов с малой звонницы. Колокол весом около 7 кг он сдал в антикварный магазин за 4,5 тыс. рублей. На вырученные деньги он купил спиртное и продукты питания», — сказали в полиции.

В ведомстве пояснили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время колокол возвращен на прежнее место.