В Пензенской области у многодетной матери изъято около 600 кустов мака Криминал

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Представители правоохранительных органов изъяли у жительницы Пензенской области, являющейся многодетной матерью, около 600 кустов мака.

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«Сотрудники полиции Камешкирского района, дежурившие в ходе профилактического рейда на автодороге «Нижняя Елюзань — Петровск», заметили легковую машину, которая двигалась по проселку. Поведение водителя вызвало подозрение у стражей порядка, которые остановили автомобиль. В то время как они проверяли документы водителя, с пассажирского сиденья вышел молодой человек, который добровольно выдал пакет с частями растения мака», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что впоследствии житель Саратовской области, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, признался в приобретении мака у жительницы близлежащего села.

В полиции уточнили, что, как показало проведенное исследование, растения содержат маковую соломку массой 64 грамма, по факту незаконного приобретения запрещенного вещества было возбуждено уголовное дело.

«В его рамках полицейские провели обыск по месту жительства гражданки, которая сбыла наркотическое средство жителю Саратовской области. На ее приусадебном участке было обнаружено 595 кустов мака — часть из них росла на грядках, а остальные были сорваны. Все эти растения изъяли и также направили на экспертное исследование. Подозреваемая пояснила свои действиям тем, что является многодетной матерью и не имеет постоянного источника дохода», — сказали в УМВД.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры».