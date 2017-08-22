14:24:53 Вторник, 22 августа
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке овса у «саратовского фермера»

14:17 | 22.08.2017 | Криминал

Печать

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. 38-летний житель Кузнецка Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке овса через интернет.

Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке овса у «саратовского фермера»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На одном из сайтов он разместил объявление о купле-продаже зерна. Через несколько дней на его телефон позвонил неизвестный, который представился фермером из города Аркадак Саратовской области и предложил приобрести 35 тонн овса по цене 3 рубля 50 копеек за килограмм, перечислив деньги за товар в сумме 124 тыс. рублей на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, потерпевший перевел запрашиваемую сумму, после чего телефон злоумышленника оказался отключен.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в управлении.
Актуальное
Читайте также
Пензенский губернатор проехал на комбайне по полю в Белинском районе В Пензе введен особый противопожарный режим
В Пензенской области выросла заболеваемость ВИЧ-инфекцией Денис Айрапетян принимает участие в сборах команды России в Новогорске
В Пензе пройдет инклюзивный праздник для детей Виктор Кувайцев поздравил жителей Пензы с Днем государственного флага РФ
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама