Житель Кузнецка стал жертвой мошенничества при покупке овса у «саратовского фермера» Криминал

Пенза, 22 августа 2017. PenzaNews. 38-летний житель Кузнецка Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке овса через интернет.

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«На одном из сайтов он разместил объявление о купле-продаже зерна. Через несколько дней на его телефон позвонил неизвестный, который представился фермером из города Аркадак Саратовской области и предложил приобрести 35 тонн овса по цене 3 рубля 50 копеек за килограмм, перечислив деньги за товар в сумме 124 тыс. рублей на счет банковской карты», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что, следуя инструкциям незнакомца, потерпевший перевел запрашиваемую сумму, после чего телефон злоумышленника оказался отключен.

«По данному факту проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в управлении.