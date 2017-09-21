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Трое москвичей не смогли обжаловать приговор за кражи в Пензенской области

14:42 | 21.09.2017 | Криминал

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Пенза, 21 сентября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения приговор Октябрьского районного суда, которым трое жителей Московской области признаны виновными в совершении краж.

Трое москвичей не смогли обжаловать приговор за кражи в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Алексей Сахаров и Андрей Руднев, находясь в Московской области, вступили в преступный сговор с целью совершения краж из офисов и организаций, расположенных на территории Пензенской области. Для этого они приобрели рации, лестницу, гвоздодеры и другие инструменты, при помощи которых можно проникнуть в помещения. Они неоднократно приезжали на автомобиле в Пензу, останавливались в гостиницах. Особое внимание они обращали на промзоны: наблюдали работу охранников, смотрели, где установлена сигнализация», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

Она уточнила, что первую кражу злоумышленники совершили 21 апреля 2016 года в офисе магазина на улице Байдукова, откуда похитили два ноутбука и планшет.

«Затем они вынесли сейф, взломали его и взяли 58 тыс. рублей. Общий ущерб, причиненный потерпевшему, составил почти 110 тыс. рублей», — отметила собеседница агентства.

По ее словам, аналогичным образом они совершили кражи оргтехники, золотых изделий и денег из офисов индивидуальных предпринимателей, рекламного агентства, торгового центра, фабрики, завода и магазина.

«Своей преступной деятельностью они нанесли ущерб еще 13 потерпевшим на общую сумму более 6 млн. рублей», — подчеркнула Наталья Быченкова.

Она пояснила, что к совершению последней кражи был привлечен Алексей Лопухов, который неоднократно оказывал злоумышленникам услуги водителя, а затем и сам решил совершить преступление.

«В результате Алексей Сахаров и Андрей Руднев приговорены каждый к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также они обязаны возместить троим потерпевшим, обратившимся с гражданским иском, ущерб. Алексею Лопухову, признанному виновным в совершении одной кражи, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно», — резюмировала пресс-секретарь облсуда.
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