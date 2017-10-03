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Житель Пензенской области предстанет перед судом за угоны машин и кражи

10:53 | 03.10.2017 | Криминал

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Пенза, 3 октября 2017. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 22-летнего жителя города Городище Пензенской области, который обвиняется в трех угонах автомобилей и двух кражах, передано в суд для рассмотрения по существу.

Житель Пензенской области предстанет перед судом за угоны машин и кражи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По версии следствия, в мае 2017 года обвиняемый после ссоры со своей девушкой и отцом ушел из дома. В течение 15 дней он вел бродячий образ жизни, несколько раз ночевал в заброшенном нежилом доме возле железной дороги», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, для перемещения по территории области он совершил три угона автомобилей отечественного производства — в Чаадаевке, в селах Старый Кряжим и Махалино.

«После того, как в автомобилях заканчивался бензин или терялась возможность его дальнейшего передвижения, злоумышленник оставлял их на месте остановки, никакого имущества из машин он не похищал», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, обвиняемый также совершил две кражи денег, продуктов и одеял из жилых помещений в Чаадаевке.

«По словам обвиняемого, кражи он шел на преступления из чувства голода и холода, поскольку денег не было, а домой и на работу возвращаться не хотелось», — отметила Светлана Артамонова.

Она подчеркнула, что ущерб потерпевшим мужчина возместил в полном объеме.
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