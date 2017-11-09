В Пензе мужчина отделался условным сроком за распространение порнографии Криминал

Пенза, 9 ноября 2017. PenzaNews. Наказание в виде 2 лет лишения свободы условно назначено жителю Пензы Евгению Повалюхину, который признан судом виновным в распространении порнографических материалов через интернет.

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«Мужчина зарегистрировался на сайте «ВКонтакте» под псевдонимом. В период с июня 2015 года по июнь 2016 года он скопировал с неустановленных страниц в интернете изображения и аудиовизуальные произведения порнографического характера, после чего пять раз умышленно разместил их для всеобщего просмотра и скачивания на своей странице в социальной сети», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что Евгений Повалюхин полностью признал свою вину, удалил запрещенные законом файлы со страницы и активно способствовал раскрытию преступления.

«Приговор вступил в законную силу», — отметила собеседница агентства.

Часть 3 статьи 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет либо без такового.