EN
17:06:54 Вторник, 12 декабря
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги

Вынесен приговор уроженцу Пензы, на глазах которого сгорело тело убитого пенсионера

13:26 | 12.12.2017 | Криминал

Печать

Екатеринбург, 12 декабря 2017. PenzaNews. 27-летний уроженец Пензы, работающий дальнобойщиком, приговорен на Урале к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за укрывательство преступления.

Вынесен приговор уроженцу Пензы, на глазах которого сгорело тело убитого пенсионера

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в конце июня 2016 года проезжавший через поселок Лосиный города Березовского Свердловской области дальнобойщик обратился к работнику местной шиномонтажной мастерской с просьбой отремонтировать колесо фуры. После выполнения работ мужчины стали совместно распивать спиртные напитки. К ним также присоединились местные молодые люди. В процессе распития спиртного водитель обнаружил, что из его фуры пропали наличные денежные средства в незначительном размере. Вооружившись битой и монтировкой, мужчины направились в поселок искать лиц, похитивших деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве добавили, что во время поисков они познакомились с одиноким пожилым пенсионером, который, надеясь, что его угостят спиртным, пригласил их к себе домой, а, убедившись в отсутствии у них алкоголя, стал выгонять гостей.

«В ходе конфликта работник шиномонтажной мастерской на глазах дальнобойщика нанес потерпевшему несколько ударов ногами и кулаками рук в область лица и туловища, от которых потерпевший скончался. Злоумышленники вдвоем подожгли в нескольких местах его квартиру и сам труп с целью скрыть следы преступления», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что за причинение смертельных травм потерпевшему работник мастерской приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Актуальное
Читайте также
Температура в отключенных из-за аварии объектах сохраняется в норме — мэрия Пензы Житель Земетчино попался с тушей застреленного лося в машине
Онкодиспансер Пензы закупил новое оборудование для диагностики рака желудка и кишечника Жители Пензы смогут получить заказы с AliExpress в двух офисах «Ростелекома»
Руководители ГК «Дамате» встретились со студентами крупнейшего вуза Пензы Валерий Савельев поздравил жителей Пензы с Днем Конституции
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver