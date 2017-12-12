Вынесен приговор уроженцу Пензы, на глазах которого сгорело тело убитого пенсионера Криминал

Екатеринбург, 12 декабря 2017. PenzaNews. 27-летний уроженец Пензы, работающий дальнобойщиком, приговорен на Урале к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима за укрывательство преступления.

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«Установлено, что в конце июня 2016 года проезжавший через поселок Лосиный города Березовского Свердловской области дальнобойщик обратился к работнику местной шиномонтажной мастерской с просьбой отремонтировать колесо фуры. После выполнения работ мужчины стали совместно распивать спиртные напитки. К ним также присоединились местные молодые люди. В процессе распития спиртного водитель обнаружил, что из его фуры пропали наличные денежные средства в незначительном размере. Вооружившись битой и монтировкой, мужчины направились в поселок искать лиц, похитивших деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве добавили, что во время поисков они познакомились с одиноким пожилым пенсионером, который, надеясь, что его угостят спиртным, пригласил их к себе домой, а, убедившись в отсутствии у них алкоголя, стал выгонять гостей.

«В ходе конфликта работник шиномонтажной мастерской на глазах дальнобойщика нанес потерпевшему несколько ударов ногами и кулаками рук в область лица и туловища, от которых потерпевший скончался. Злоумышленники вдвоем подожгли в нескольких местах его квартиру и сам труп с целью скрыть следы преступления», — сказали в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что за причинение смертельных травм потерпевшему работник мастерской приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.