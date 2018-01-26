В Пензенской области начали проверку по факту злоупотребления полномочиями полицейским Криминал

Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области начали служебную проверку по факту злоупотребления должностными полномочиями представителем одного из территориальных органов внутренних дел.

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«Предварительно установлено, что данный сотрудник включил заведомо ложные сведения в объяснение гражданина, на основании которого вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при подтверждении данного факта полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе.