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В Пензенской области начали проверку по факту злоупотребления полномочиями полицейским

14:40 | 26.01.2018 | Криминал

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Пенза, 26 января 2018. PenzaNews. Сотрудники оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области начали служебную проверку по факту злоупотребления должностными полномочиями представителем одного из территориальных органов внутренних дел.

В Пензенской области начали проверку по факту злоупотребления полномочиями полицейским

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Предварительно установлено, что данный сотрудник включил заведомо ложные сведения в объяснение гражданина, на основании которого вынес незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что при подтверждении данного факта полицейский будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

«Также он будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе.
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