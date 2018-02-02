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В Пензенской области мужчина зарубил мать топором

13:25 | 02.02.2018 | Криминал

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Пенза, 2 февраля 2018. PenzaNews. Житель Нижнеломовского района Пензенской области 1988 года рождения признался сотрудникам правоохранительных органов, что убил собственную мать после ссоры из-за немытой посуды. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензенской области мужчина зарубил мать топором. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«31 января 2018 года в полицию по телефону обратился житель Пензы, который заявил о безвестном исчезновении его матери 1950 года рождения. Мужчина был обеспокоен тем, что на протяжении двух дней не может дозвониться до нее, а проживающий с ней младший брат сказал ему, что мать ушла к родственнице», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, когда у младшего сына стали выяснять, где его мать, он сразу сознался в убийстве, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

«По данным следствия, в один из дней с 27 по 31 января вечером 29-летний мужчина находился дома с матерью в селе Большой Мичкас. Между ними возникла ссора на почве того, что он не убрал за собой посуду со стола. Мужчину разозлили претензии матери, он вышел в коридор, где взял топор и вернулся в жилое помещение. Подойдя к матери, которая сидела на кровати, он нанес ей топором один удар по руке и два — по голове, причинив телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Испугавшись того, что он совершил убийство, мужчина решил скрыть следы преступления. С этой целью он перетащил тело матери в сарай, который закрыл на навесной замок. Дома он спрятал все вещи со следами крови, помыл полы и орудие преступления», — сказала Татьяна Махницкая.

Она отметила, что мужчина состоит на учете у врача-психиатра.

«Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Назначены судебно-медицинская, биологическая и судебно-психиатрическая экспертизы», — пояснила собеседница агентства.
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