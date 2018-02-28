В Пензенской области за год за коррупцию осуждены шестеро полицейских Криминал

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Шестеро сотрудников полиции осуждены в Пензенской области в 2017 году за совершение преступлений коррупционной направленности. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она добавила, что обвинительные приговоры были вынесены в отношении двоих сотрудников органов регионального управления ФСИН России и одного пристава-исполнителя.

По ее словам, также в числе уличенных в коррупции — 16 работников учреждений образования, семеро депутатов представительных органов местного самоуправления, пятеро глав сельских администраций, 21 руководитель организаций и учреждений, адвокат, муниципальные и государственные служащие.

«Анализ мотивов совершения коррупционных преступлений свидетельствует о том, что основной причиной нарушения должностными лицами закона по-прежнему остается желание повысить личное благосостояние», — отметила Светлана Артамонова.