Завершено следствие по делу об убийстве мужчины на берегу водоема под Пензой Криминал

Пенза, 6 марта 2018. PenzaNews. Расследование уголовного дела об убийстве мужчины 1965 года рождения, тело которого было закопано неподалеку от водоема в селе Засечном Пензенской области, завершено.

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«По данным следствия, 16 октября 2017 года около 23.00 двое мужчин 1971 и 1965 годов рождения распивали спиртное на берегу водоема в Засечном. Они знали другу друга давно, поскольку вместе отбывали наказание в виде лишения свободы в одном из исправительных учреждений Пензы. В тот вечер с приятелями находилась их общая знакомая, которая, пообщавшись с ними некоторое время, ушла домой», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она добавила, что в ходе распития спиртного между мужчинами неоднократно возникали конфликты, во время которых потерпевший брал в руки топор и начинал оскорблять приятеля.

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«После того, как обвиняемый в очередной раз отобрал топор, он, разозлившись, нанес в общей сложности не менее восьми ударов обухом и лезвием по голове и телу потерпевшего, причинив ему несовместимые с жизнью телесные повреждения. Желая скрыть следы преступления, обвиняемый закопал тело недалеко от места убийства, а орудие преступления выбросил в водоем», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая отметила, что после произошедшего потерпевшего никто не искал, а преступление было выявлено и раскрыто сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью УМВД России по Пензенской области.

«Злоумышленник полностью признал вину в совершении убийства своего знакомого и показал место его захоронения», — сказала она.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.