Приговорен к 7,5 годам колонии мужчина, закопавший труп на пляже в «Спутнике» Криминал

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. 46-летний житель Пензы приговорен к 7,5 годам колонии особого режима за убийство товарища топором, совершенное неподалеку от водоема в «Спутнике».

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«В ходе рассмотрения дела установлено, что вечером 16 октября 2017 года ранее судимый за убийство мужчина со своим также ранее судимым 52-летним товарищем распивал спиртное в хозяйственном помещении на территории зоны отдыха на пляже города «Спутник» в Засечном. В ходе внезапно возникшей ссоры он схватил топор и нанес им не менее восьми ударов по голове и туловищу приятеля, от которых тот скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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По ее словам, злоумышленник перетащил тело убитого ближе к прибрежной зоне и закопал его в песок, чтобы скрыть следы преступления, а топор выбросил в воду.

«В конце декабря 2017 года мужчина добровольно явился в органы внутренних дел и признался в совершении преступления. В указанном им месте труп мужчины был обнаружен», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговор суда в законную силу не вступил.