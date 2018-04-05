EN
17:58:53 Четверг, 5 апреля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Приговорен к 7,5 годам колонии мужчина, закопавший труп на пляже в «Спутнике»

14:31 | 05.04.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 5 апреля 2018. PenzaNews. 46-летний житель Пензы приговорен к 7,5 годам колонии особого режима за убийство товарища топором, совершенное неподалеку от водоема в «Спутнике».

Приговорен к 7,5 годам колонии мужчина, закопавший труп на пляже в «Спутнике»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что вечером 16 октября 2017 года ранее судимый за убийство мужчина со своим также ранее судимым 52-летним товарищем распивал спиртное в хозяйственном помещении на территории зоны отдыха на пляже города «Спутник» в Засечном. В ходе внезапно возникшей ссоры он схватил топор и нанес им не менее восьми ударов по голове и туловищу приятеля, от которых тот скончался на месте происшествия», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Читайте также

Задержан подозреваемый в убийстве собутыльника топором на берегу водоема в Засечном

По ее словам, злоумышленник перетащил тело убитого ближе к прибрежной зоне и закопал его в песок, чтобы скрыть следы преступления, а топор выбросил в воду.

«В конце декабря 2017 года мужчина добровольно явился в органы внутренних дел и признался в совершении преступления. В указанном им месте труп мужчины был обнаружен», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что приговор суда в законную силу не вступил.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Из-за пожара в квартире на проспекте Строителей в Пензе эвакуировали трех человек Прокуратура требует сократить сроки планового расселения дома на Кулибина в Пензе
В Пензе мужчина лишился почти 300 тыс. рублей при продаже комнаты В Заречном открыта выставка рязанских фотографов
В Пензе 68 человек временно переехали из аварийного дома в санаторий Россельхозбанк выпустит бессрочные облигации для широкого круга инвесторов
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама