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Пенсионерка из Белинского района перевела деньги незнакомцу, пытаясь продать ульи

14:14 | 02.05.2018 | Криминал

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Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. 63-летняя жительница Белинского района Пензенской области стала жертвой телефонного мошенничества, пытаясь продать восемь ульев с пчелиными семьями через интернет.

Пенсионерка из Белинского района перевела деньги незнакомцу, пытаясь продать ульи

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ей позвонил неизвестный, который сказал, что готов приобрести товар. Под предлогом перечисления предоплаты в 25 тыс. рублей мужчина попросил продиктовать номер банковской карты, а затем — пройти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что женщина, сама того не подозревая, подключила услугу «Мобильный банк» к двум чужим номерам мобильной связи.

«Затем незнакомец вновь позвонил ей и заявил, что ошибочно перевел 42 тыс. рублей, попросив при этом вернуть часть денег. Следуя его просьбе, гражданка перечислила 15 тыс. рублей на счет банковской карты», — сказали в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Сотрудники правоохранительных органов принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

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