В Кузнецке завели дело на девушку, дышавшую газом из баллончика Криминал

Пенза, 4 мая 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летней жительницы Кузнецка Пензенской области, которая неоднократно предлагала несовершеннолетней дочери хозяйки съемной квартиры вдыхать пары газа из баллончиков для заправки зажигалок.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, признаки уголовно-наказуемого деяния были выявлены в ходе проверки деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 151.2 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего».

В Пензенской области за последние месяцы зафиксировано несколько случаев гибели несовершеннолетних от отравления опасными газами. Такие факты имели место в Кузнецке, Пензе и Колышлее.