В Пензе полицейский обвиняется в покушении на мошенничество на 6 млн. рублей Криминал

Пенза, 31 мая 2018. PenzaNews. Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил следствие по возбужденному при содействии сотрудников регионального управления ФСБ России уголовному делу о покушении на мошенничество в особо крупном размере, фигурантами которого являются три человека, в том числе полицейский.

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«По данным следствия, сотрудниками УМВД России по Пензенской области в связи с хищением на территории региона дизельного топлива из магистрального продуктовоза «Уфа — Западное направление» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». В ходе предварительного следствия у одного из свидетелей были изъяты транспортные средства», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Наталия Фомина.

Она добавила, что злоумышленник попытался через личные связи найти выход на представителей правоохранительных органов, чтобы выяснить возможность возврата машин, а также найти способ уйти от уголовного преследования.

«В январе 2017 года обвиняемый 1982 года рождения, состоящий в должности заместителя начальника отдела – начальника отделения №1 отдела №5 управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области, получив информацию от не установленных следствием лиц о том, что имеется возможность решить вопрос об освобождении свидетеля от уголовного преследования и ответственности, а также организовать возврат изъятых транспортных средств за 200 тыс. рублей, решил воспользоваться указанными обстоятельствами», — отметила собеседница агентства.

Наталия Фомина пояснила, что, по данным следствия, полицейский вступил в сговор с двумя жителями Волгограда и все вместе они решили назвать потерпевшему сумму в 6 млн. рублей, в которую якобы обойдется решение проблемных вопросов.

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«Потерпевший, будучи введенным указанными лицами в заблуждение и доверяя им, днем 30 января 2017 года, находясь в кабинете офисного помещения на улице Краснополянской в Волгограде, передал преступникам часть денежных средств в размере 2 млн. рублей, а также списал долг одного из злоумышленников, связанный с осуществлением ими совместной предпринимательской деятельности, в размере 2 млн. рублей», — уточнила представитель следственного управления.

По ее словам, полицейскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, другим фигурантам — в виде домашнего ареста.

«В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру Пензенской области для утверждения обвинительного заключения», — сказала она.