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Осужден монтажник, из-за которого на голову коллеги упала труба на заводе «Атмис-сахар»

09:25 | 21.06.2018 | Криминал

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Пенза, 21 июня 2018. PenzaNews. Житель Волгодонска, работающий монтажником ООО «Технострой», признан судом виновным в травмировании коллеги за заводе «Атмис-сахар» в Каменке Пензенской области.

Осужден монтажник, из-за которого на голову коллеги упала труба на заводе «Атмис-сахар». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что между обществом с ограниченной ответственностью «Технострой» и ОАО «Атмис-сахар» заключен договор подряда на проведение работ по демонтажу свеклорезок. Днем 6 марта 2018 года монтажник компании «Технострой», находясь в производственном корпусе свеклоперерабатывающего цеха, в составе бригады производил подготовительные работы по демонтажу оборудования», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

По ее словам, мужчина решил очистить зону для проведения сварочных работ и переместить металлический обрезок трубы длиной около 1 метра в сторону проема в полу второго яруса, положив его на неровную поверхность, что привело к его падению вниз.

«Находившийся на первом ярусе монтажник 1982 года рождения получил удар по голове фрагментом трубы», — напомнила собеседница агентства, уточнив, что у потерпевшего была диагностирована черепно-мозговая травма.

Татьяна Махницкая сообщила, что виновному назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы, приговор пока не вступил в законную силу.

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