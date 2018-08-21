В Пензе мужчина взломал терминал оплаты парковки ради 20 тыс. рублей Криминал

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность жителя Приморского края к открытому хищению 20 тыс. рублей из кассового терминала, установленного на территории паркинга в Пензе.

Фото: 58.мвд.рф

«Преступление было совершено в ночное время. Злоумышленник воспользовался отсутствием посторонних, взломал кассу при помощи монтировки и забрал из нее деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что охраннику, заметившему противоправные действия мужчины, не удалось пресечь их, в итоге преступник скрылся.

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении и на здании паркинга. Они выяснили данные автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Ориентировка была передана всем наружным службам города. 12 часов спустя сотрудники Госавтоинспекции задержали разыскиваемую машину под управлением жителя Приморского края 1987 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — сказали в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что в машине находились деньги, одежда, в которой злоумышленник совершил преступление, а также монтировка.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», подозреваемый заключен под стражу.