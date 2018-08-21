EN
17:43:16 Вторник, 21 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе мужчина взломал терминал оплаты парковки ради 20 тыс. рублей

12:30 | 21.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 21 августа 2018. PenzaNews. Полицейские установили причастность жителя Приморского края к открытому хищению 20 тыс. рублей из кассового терминала, установленного на территории паркинга в Пензе.

В Пензе мужчина взломал терминал оплаты парковки ради 20 тыс. рублей

Фото: 58.мвд.рф

«Преступление было совершено в ночное время. Злоумышленник воспользовался отсутствием посторонних, взломал кассу при помощи монтировки и забрал из нее деньги», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что охраннику, заметившему противоправные действия мужчины, не удалось пресечь их, в итоге преступник скрылся.

«Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, установленные в помещении и на здании паркинга. Они выяснили данные автомобиля, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник. Ориентировка была передана всем наружным службам города. 12 часов спустя сотрудники Госавтоинспекции задержали разыскиваемую машину под управлением жителя Приморского края 1987 года рождения, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные преступления», — сказали в УМВД.

В пресс-службе уточнили, что в машине находились деньги, одежда, в которой злоумышленник совершил преступление, а также монтировка.

В полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж», подозреваемый заключен под стражу.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе прошла церемония закрытия IV летней Спартакиады молодежи России В Пензе заключен под стражу мужчина, обвиняемый в убийстве знакомого
В Кузнецке информация о замужестве должницы помогла приставам найти скрывавшуюся женщину Проверка начата по факту кражи имущества из мебельного цеха на улице Мира в Пензе
Пензенские детские поликлиники будут работать в выходные в преддверии Дня знаний Осужденный за коммерческий подкуп конкурсный управляющий заплатил 400 тыс. рублей штрафа
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама