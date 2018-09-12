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Гражданин Таджикистана приговорен к 8 годам колонии за попытку сбыта наркотиков в Пензе

10:34 | 12.09.2018 | Криминал

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. 21-летний гражданин Таджикистана приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт в Пензе наркотических средств в крупном размере.

Гражданин Таджикистана приговорен к 8 годам колонии за попытку сбыта наркотиков в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он в интернете вступил в сговор с неустановленным следствием лицом. По его поручению в начале марта 2018 года иностранец прибыл на территорию Пензенской области, арендовал квартиру в Чемодановке Бессоновского района для временного проживания, хранения и расфасовки наркотических средств с целью их дальнейшего незаконного сбыта на территории Пензы через тайники», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что 9 марта у одного из домов на улице Луначарского в Пензе злоумышленник забрал пакет с веществом массой более 205 граммов, содержащим в своем составе наркотические средства, и расфасовал не менее чем на 108 свертков на съемной квартире.

«Через три дня он разместил тайники с наркотическим средством на улицах Пролетарской и Герцена в Пензе. Свой преступный умысел на незаконный сбыт наркотиков до завершения он не довел, поскольку тайники были изъяты сотрудниками полиции. При обыске арендованной квартиры изъята и оставшаяся часть запрещенных веществ», — добавили в пресс-службе.

В областной прокуратуре уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

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