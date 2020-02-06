В Пензе после падения глыбы льда на прохожую гендиректор УК заплатит 45 тыс. рублей Криминал

Пенза, 6 февраля 2020. PenzaNews. Уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» после падения глыбы льда с козырька балкона жилого дома №10 на улице Попова в Пензе на прохожую, прекращено, генеральному директору управляющей компании назначен судебный штраф в размере 45 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, руководитель управляющей компании, проявляя преступную небрежность, в период до 6 февраля 2019 года не обеспечил осуществление надлежащей эксплуатации одного из многоквартирных домов по улице Попова в Пензе, не организовал ежедневные осмотры и не проводил их лично, не составлял документацию по выявлению наличия наледи, снежных навесов на кровле и козырьках балконов», — сказала собеседница агентства.

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Она добавила, что также руководитель УК не довел до собственника одной из квартир информацию о незаконности остекления балкона и правилах его содержания, а также своевременно не организовал чистку кровли и козырьков.

«В результате допущенных нарушений днем 6 февраля 2019 года с козырька балкона одной из квартир, расположенных на пятом этаже, произошло падение массивного ледяного образования и снега на проходившую по улице Попова женщину. Потерпевшей 1961 года рождения были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью», — пояснила Татьяна Махницкая.

По ее словам, в ходе следствия от гендиректора управляющей компании поступило ходатайство о прекращении уголовного дела и применении к нему меры уголовно-правого характера в виде судебного штрафа, которое удовлетворено судом.

«Материальный ущерб, причиненный потерпевшей, возмещен в полном объеме», — отметила представитель следственного управления.