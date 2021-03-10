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При оснащении новой школы заплатили 5,5 млн. рублей за скалодром, который не стоит этих денег

12:02 | 10.03.2021 | Криминал

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в рамках муниципального контракта на возведение школы в микрорайоне Шуист перечислило генеральному подрядчику более 5,5 млн. рублей за скалодром, хотя в действительности было поставлено оборудование за 170 тыс. рублей. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой следственного управления СКР по Пензенской области в среду, 10 марта.

При оснащении новой школы заплатили 5,5 млн. рублей за скалодром, который не стоит этих денег. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в 2017 году в рамках реализации национального проекта «Образование» и соответствующих региональных программ между управлением капитального строительства города Пензы и одним из обществ с ограниченной ответственностью заключен муниципальный контракт на выполнение комплекса работ по строительству школы в микрорайоне Шуист, которые включали в себя затраты на приобретение модульного скалодрома для школы размером 15 на 16,5 метра стоимостью более 5,5 млн. рублей. Однако вместо предусмотренного контрактом модульного скалодрома в школу поставлен детский скалодром стоимостью 170 тыс. рублей, то есть в 32 раза ниже цены, предусмотренной контрактом», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что, согласно материалам уголовного дела, в августе 2018 года главный специалист производственного отдела МКУ «УКС города Пензы», являвшийся куратором строительства школы, не осуществил осмотр и приемку поставленного скалодрома, не выявил подмену и завизировал документы, подтверждающие соответствие оборудования требованиям проектно-сметной документации.

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Помимо этого, в сообщении указано, что впоследствии, несмотря на неоднократные обращения директора школы, злоумышленник не предпринял каких-либо мер к замене скалодрома, чем способствовал оплате фактически непоставленного оборудования и причинению ущерба в размере более 5,3 млн. рублей муниципальному казенному учреждению.

«В ходе расследования уголовного дела благодаря принятым органом следствия мерам генеральным подрядчиком управлению капитального строительства города Пензы возмещена разница в стоимости скалодромов, предусмотренного проектно-сметной документацией и фактически поставленного», — добавляется в тексте.

В нем уточняется, что бывшему работнику МКУ «УКС города Пензы» предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 200.4 УК РФ «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд»; в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Согласно данным портала госзакупок, муниципальный контракт на сумму 500,8 млн. рублей на выполнение полного комплекса работ по строительству школы в микрорайоне Шуист города Пензы, был заключен 13 июня 2017 года с ООО «Строй-Партнер».

Новый корпус школы №66, рассчитанный на 660 учеников, был торжественно открыт 1 сентября 2018 года.

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