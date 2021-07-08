В Пензе молодой человек перевел телефонному мошеннику 450 тыс. рублей Криминал

Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Житель Пензы 2000 года рождения лишился 450 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления МВД России.

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«Незнакомец сообщил, что по банковскому счету собеседника происходят мошеннические действия. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданину перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого пензенец снял 450 тыс. рублей со своей кредитной карты и через банкомат перечислил деньги на расчетный счет, указанный злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточняется в сообщении.