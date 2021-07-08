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В Пензе молодой человек перевел телефонному мошеннику 450 тыс. рублей

11:24 | 08.07.2021 | Криминал

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Пенза, 8 июля 2021. PenzaNews. Житель Пензы 2000 года рождения лишился 450 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонного мошенника, выдавшего себя за сотрудника службы безопасности банка. Об этом говорится в пресс-релизе регионального управления МВД России.

В Пензе молодой человек перевел телефонному мошеннику 450 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Незнакомец сообщил, что по банковскому счету собеседника происходят мошеннические действия. Чтобы предотвратить данные незаконные операции, мнимый специалист предложил гражданину перечислить деньги на «безопасный» счет», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что после этого пензенец снял 450 тыс. рублей со своей кредитной карты и через банкомат перечислил деньги на расчетный счет, указанный злоумышленником.

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — уточняется в сообщении.

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