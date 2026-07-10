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Губернатор потребовал нарастить темпы ремонта дорог в Пензе

09:14 | 10.07.2026 | Общество

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Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко потребовал нарастить темпы работ по ремонту улично-дорожной сети в Пензе.

Губернатор потребовал нарастить темпы ремонта дорог в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

«Население хорошими дорогами пользоваться не успевает: то зима, то ремонт, то зима, то ремонт. Надо максимально ускоряться по проведению ремонтных работ и создавать минимум проблем горожанам — все основные работы проводить в ночное время либо рано утром, когда нет интенсивного движения», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства в минувший четверг, 9 июля.

Олег Мельниченко отдельно обратил внимание на затягивание ремонтных работ на улице 8 Марта.

Согласно информации, размещенной на сайте правительства Пензенской области, в 2026 году в региональном центре ведется ремонт 19 участков магистральных дорог общей протяженностью более 22,9 км. Работы выполнены на девяти участках, обновлено 4,5 км дорожного полотна, что составляет 20% от запланированного объема.

На заседании был рассмотрен ряд проблемных вопросов. Губернатор поручил администрации Пензы и областному Минстрою взять их решение на контроль. В их числе — некачественное проведение аварийно-восстановительных работ у стадиона «Первомайский», нарушение технологии укладки асфальта на подъезде к бассейну «Сура» со стороны улицы Максима Горького, нарушения на улице 8 Марта, 27, и на проспекте Строителей — от путепровода на улице 8 Марта до торгового центра «Олимп».


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