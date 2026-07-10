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Жительница Заречного, купившая в кредит автомобиль за 1,4 млн. рублей по просьбе знакомого, стала жертвой обмана

09:04 | 10.07.2026 | Криминал

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Заречный, 10 июля 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1970 года рождения, которая по просьбе знакомого из Татарстана приобрела в кредит автомобиль «Lada Largus» стоимостью около 1,4 млн. рублей и передала ему транспортное средство для пользования в личных целях взамен на обещание вносить деньги в счет погашения долга, стала жертвой обмана.

Жительница Заречного, купившая в кредит автомобиль за 1,4 млн. рублей по просьбе знакомого, стала жертвой обмана. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель Татарстана обещал заявительнице выплачивать в срок платежи по кредиту, что он и делал. Спустя некоторое время денежные средства за кредит перестали поступать потерпевшей. Она неоднократно просила мужчину вернуть ей автомобиль, но он все время просил подождать, скрывая местоположение транспортного средства, а также никакие попытки по погашению долга не предпринимал», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство», расследование которого в настоящее время завершено.

«Фигуранту предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.


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