Жительница Заречного, купившая в кредит автомобиль за 1,4 млн. рублей по просьбе знакомого, стала жертвой обмана Криминал

Заречный, 10 июля 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1970 года рождения, которая по просьбе знакомого из Татарстана приобрела в кредит автомобиль «Lada Largus» стоимостью около 1,4 млн. рублей и передала ему транспортное средство для пользования в личных целях взамен на обещание вносить деньги в счет погашения долга, стала жертвой обмана.

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«Житель Татарстана обещал заявительнице выплачивать в срок платежи по кредиту, что он и делал. Спустя некоторое время денежные средства за кредит перестали поступать потерпевшей. Она неоднократно просила мужчину вернуть ей автомобиль, но он все время просил подождать, скрывая местоположение транспортного средства, а также никакие попытки по погашению долга не предпринимал», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство», расследование которого в настоящее время завершено.

«Фигуранту предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — добавляется в тексте.