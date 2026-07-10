В Пензе выписаны штрафы почти на 43 млн. рублей из-за качества дорожного покрытия после земляных работ и состояния смотровых колодцев Общество

Пенза, 10 июля 2026. PenzaNews. Более 170 протоколов об административных правонарушениях на сумму около 43 млн. рублей составлено в Пензе с начала 2026 года в отношении ресурсоснабжающих организаций и должностных лиц за нарушения при осуществлении земляных работ и ненадлежащее содержание смотровых колодцев. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: Pnzreg.ru

«В текущем году за нарушения при осуществлении земляных работ и ненадлежащее содержание смотровых колодцев в отношении должностных и юридических лиц ресурсоснабжающих организаций мы составили 172 протокола об административных правонарушениях. Сумма составила 42 млн. 683 тыс. рублей», — сказал он в ходе заседания правительства Пензенской области, состоявшегося в минувший четверг, 9 июля.

Глава города добавил, что месяц назад были наложены штрафы на 23 млн. рублей.

«Наша цель не составить протокол, а понудить привести в нормальное состояние», — цитирует Олега Денисова пресс-служба облправительства.