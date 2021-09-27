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По факту хлопка газа в многоквартирном доме в Сердобске возбуждено уголовное дело

11:29 | 27.09.2021 | Криминал

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Сердобск, 27 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» возбуждено по факту хлопка газа в квартире жилого дома на улице Ленина в городе Сердобске Пензенской области, в результате которого пострадали два человека. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

По факту хлопка газа в многоквартирном доме в Сердобске возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, вечером 26 сентября 2021 года в квартире, расположенной на первом этаже многоквартирного жилого дома по улице Ленина в городе Сердобске, произошел хлопок газа и последующее возгорание. В результате происшествия пострадала семейная пара, проживающая в данной квартире: мужчина 1957 года рождения и женщина 1954 года рождения. С полученными телесными повреждениями пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия с участием специалистов газовой службы и главного управления МЧС России по Пензенской области.

«Выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — поясняется в тексте.

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