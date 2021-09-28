В Пензе возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство Криминал

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по факту покушения на убийство мужчины 1992 года рождения возбуждено в Пензе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, 17 сентября 2021 года обвиняемый 1967 года рождения вместе с потерпевшим занимался разгрузочными работами на территории микрорайона Север. После окончания работ мужчины направились домой, купив по дороге спиртное. Обвиняемый предложил потерпевшему распить алкоголь у него дома, тот согласился. В процессе общения и употребления спиртного между мужчинами произошел конфликт, когда разговор зашел о службе в армии. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой злоумышленник схватил нож и нанес им оппоненту множественные удары по телу, рукам и ногам», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что пострадавший был госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

«54-летний житель Пензы был задержан и по решению суда заключен под стражу», — уточняется в тексте.

В сообщении поясняется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

«По делу назначен ряд судебных экспертиз», — добавляется в тексте.