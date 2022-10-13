19:37:38 Четверг, 13 октября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева направлено в прокуратуру — адвокат

10:20 | 13.10.2022 | Криминал

Печать

Пенза, 13 октября 2022. PenzaNews. Следствие передало в прокуратуру дело бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, обвиняемого во взяточничестве. Об этом сообщил его адвокат Алексей Шуварин.

Дело экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева направлено в прокуратуру — адвокат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По моим данным, дело Белозерцева передали в прокуратуру. Пока официально нас следователи об этом не уведомили», — сказал защитник агентству ТАСС.

В беседе с корреспондентом РИА Новости Алексей Шуварин отметил, что следствие пересчитало сумму имущества, вменяемого в качестве взяток: теперь она составляет 30 млн. рублей, а не более 31 млн. рублей, как раньше утверждал СКР.

Согласно закону, прокуратура должна проверить, есть ли недостатки в деле, после чего либо вернуть его в следственный орган для их устранения, либо передать в суд.

Читайте также

Следствие по делу Белозерцева завершено — адвокат

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в марте 2021 года в отношении Ивана Белозерцева, занимавшего на тот момент пост губернатора Пензенской области, и ряда других лиц, в числе которых глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель и генеральный директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, было возбуждено уголовное дело о взяточничестве.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги Евгении Шпигель и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. По информации СКР, взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

По делу проходят также Федор Федотов и Геннадий Марков, которые ранее работали в представительстве правительства Пензенской области при правительстве России.

Все фигуранты были задержаны и помещены под стражу.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 211 случаев заражения коронавирусом Зампрокурора Пензенской области Евгений Новиков провел личный прием граждан в Пачелме
В Пензенской области 14 октября пройдет профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» Денис Санталов подарил картину «Старая Пенза. Базарный день» областной библиотеке
В Пензе пенсионерка по совету мошенника сняла со счета более 1 млн. рублей и перевела часть суммы неизвестному В пензенском Минздраве напомнили жителям о работе телефона экстренной психологической помощи
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама