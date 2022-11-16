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Пензенец поверил позвонившему ему злоумышленнику и перечислил деньги на «безопасный счет»

09:11 | 16.11.2022 | Криминал

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Пенза, 16 ноября 2022. PenzaNews. Житель Пензы 1981 года рождения после телефонного общения с «сотрудником службы безопасности банка», который сообщил ему о необходимости обновить мобильное приложение банка и посоветовал до начала этой операции перевести сбережения на «безопасный счет», лишился более 277 тыс. рублей.

Пензенец поверил позвонившему ему злоумышленнику и перечислил деньги на «безопасный счет». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина поверил злоумышленнику и перечислил деньги на указанный им счет.

«Позже гражданин осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию. О подобных способах мошенничества потерпевшему было известно. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ», — говорится в пресс-релизе.

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