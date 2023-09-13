Осужденный за убийство житель Пензенской области проведет в колонии особого режима 12 лет Криминал

Пенза, 13 сентября 2023. PenzaNews. 64-летний житель Пензенской области, который признан судом виновным в убийстве мужчины, проведет в колонии особого режима 12 лет.

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Как следует из сообщения пресс-службы прокуратуры региона, в 2015 году он был приговорен к 10 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

«По делу установлено, что 31 марта 2023 года мужчина освободился из колонии в связи с заменой неотбытой части лишения свободы на исправительные работы. Вместо того чтобы вернуться в Городищенский район к месту своей регистрации, он отправился к своему давнему знакомому, проживавшему на улице Беринга в Пензе. Вечером 13 апреля в ходе совместного распития спиртных напитков мужчины поссорились, и гость нанес хозяину квартиры не менее трех ударов бытовым ножом в область грудной клетки и живота, а затем — не менее 15 ударов по голове и шее металлическим чайником», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что после этого злоумышленник вышел на улицу и попросил сидевших на лавочке мужчин вызвать скорую помощь и полицию.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что ссора произошла из-за того, что он сходил в магазин за сигаретами и не купил водки. Ранее в ходе следствия он в качестве причины ссоры указывал на защиту им участвовавшей в их застолье женщины от нецензурной брани своего товарища», — отмечается в тексте.

«В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил подсудимому наказание по совокупности приговоров в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 2 года. С осужденного в пользу сестры погибшего суд взыскал расходы на похороны и компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей», — уточняется в сообщении.

В нем обращается внимание на то, что приговор пока не вступил в законную силу.