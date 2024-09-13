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Жительница Пензенской области по совету мошенника оформила несколько кредитов и перевела более 2 млн. рублей на чужой счет

10:01 | 13.09.2024 | Криминал

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Пенза, 13 сентября 2024. PenzaNews. Жительница Лопатинского района Пензенской области 1981 года рождения, попавшаяся на уловку телефонного мошенника, оформила несколько кредитов и перевела более 2 млн. рублей на чужой счет.

Жительница Пензенской области по совету мошенника оформила несколько кредитов и перевела более 2 млн. рублей на чужой счет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы регионального управления МВД России, женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка и предупредил о якобы предпринимаемой некими лицами попытке оформить кредит на имя собеседницы и похитить ее деньги.

«Звонивший убедил заявительницу оформить кредит самостоятельно и перечислить деньги на «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что женщина выполнила инструкции злоумышленника: оформила несколько кредитов, после чего перевела заемные средства и личные накопления на счет, указанный незнакомцем.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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