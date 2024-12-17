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Житель Заречного по совету незнакомца перевел на «безопасный счет» более 400 тыс. рублей

09:36 | 17.12.2024 | Криминал

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Пенза, 17 декабря 2024. PenzaNews. Житель Заречного Пензенской области 1966 года рождения после общения с незнакомцем, который позвонил ему в мессенджере и сообщил, что мошенники пытаются перевести от его имени 1 млн. рублей, лишился более 400 тыс. рублей.

Житель Заречного по совету незнакомца перевел на «безопасный счет» более 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы регионального УМВД, звонивший посоветовал мужчине обналичить свои денежные средства и перечислить их на «безопасный счет».

«Следуя инструкциям звонившего, заявитель в офисе банка снял деньги и перевел более 400 тыс. рублей. Потерпевший понял, что стал жертвой обмана, спустя несколько дней», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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