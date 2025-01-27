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Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в подкупе

09:21 | 27.01.2025 | Криминал

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Пенза, 27 января 2025. PenzaNews. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 и ч. 4 ст. 200.5 УК РФ «Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок».

Завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего работника министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области в подкупе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР, оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники УФСБ России по Пензенской области.

«По данным следствия, в период с мая 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемый, занимавший сначала должность главного специалиста-эксперта отдела управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, позже — консультанта отдела цифровизации программ и информационного обеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, получал от представителей юридических лиц незаконные вознаграждения за создание преимущественных условий при заключении договоров и государственных контрактов для обеспечения государственных нужд. Общая сумма подкупа от предпринимателей составила более 1 млн. 690 тыс. рублей», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в ходе предварительного следствия в обеспечительных целях арестованы денежные средства, автомобиль, жилые помещения и иное имущество обвиняемого на сумму более 9,9 млн. рублей.

«В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении.

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