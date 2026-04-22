В Пензе планируется создать охранную зону памятника природы «Ахунский сосновый бор»

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Создание охранной зоны особо охраняемой природной территории – памятника природы регионального значения «Ахунский сосновый бор» в Пензе стала главной темой встречи представителей власти с населением, прошедшей в микрорайоне Ахуны.

Согласно информации, размещенной на сайте Минлесхоза Пензенской области, общая площадь охранной зоны составит 102 га.

«Установление охранной зоны не влечет за собой изъятие земель и ограничение оборота земельных участков. Узаконенных построек нововведения не коснутся, но новое строительство в границах памятника природы будет запрещено», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что памятник природы «Ахунский сосновый бор» площадью 311 га был создан в 1983 году для сохранения старовозрастных культур сосны обыкновенной, возраст которых превышает 160 лет.

«В 2018 году границы памятника были поставлены на кадастровый учет. В 2025 году для получения актуальных данных о памятнике природы проведены работы по обследованию территории и определению его охранных зон», — уточняется в сообщении.

В нем поясняется, что были определены функциональные зоны в границах памятника природы: особо охраняемая зона, зона научных исследований и эколого-просветительской деятельности, зона рекреации и хозяйственная зона.

«Функциональное зонирование памятника природы предполагает разделение территории на участки с различным режимом охраны и использования, что позволяет совместить задачи сохранения особо ценных участков леса с рекреационной, научной и хозяйственной деятельностью. [...] На территории памятника природы расположены инженерные линейные коммуникации, такие как газопроводы, линии электропередач, связи, канализация, водопровод и теплотрасса. Часть объектов были построены до создания памятника природы и обеспечивают работу городских кварталов Пензы и Заречного. Важно отметить, что отсутствие хозяйственных зон на территории памятника для обслуживания этих коммуникаций может привести к их неисправности и нарушению работы. Это может оставить жителей ближайших кварталов без основных коммунальных услуг, включая газ, электричество, воду, водоотведение и связь», — говорится в тексте.

В сообщении подчеркивается, что режим особой охраны и разрешенные виды деятельности на территории будут установлены после согласования с Минприроды России.