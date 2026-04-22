В Пензенской области стартует реализация программы «Земский тренер»

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Реализация программы «Земский тренер», которая предусматривает предоставление единовременных выплат гражданам России, имеющим высшее или среднее профессиональное образование в области физкультуры и спорта и планирующим переехать на работу в населенный пункт с населением до 50 тыс. человек, стартует в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минспорта региона.

«Заявки на участие в отборе принимаются с 1 мая по 15 июня 2026 года», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что подать документы в ведомство можно по электронной почте или на бумажном носителе.

Претенденты на участие в программе могут ознакомиться с порядком проведения конкурсного отбора и перечнем вакантных должностей на сайте Минспорта Пензенской области.

Программа «Земский тренер» разработана в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

Участник программы принимает на себя обязательство исполнять трудовые обязанности в течение 5 лет со дня заключения трудового договора.

Работникам предусматриваются единовременные компенсационные выплаты в размере 2 млн. или 1 млн. рублей в зависимости от региона.

В 2025 году в пилотном режиме была начата реализация программы «Земский тренер» в 26 субъектах РФ, входящих в Дальневосточный и Центральный федеральные округа. По информации Минспорта России, это позволило заместить 72 вакантные должности.

Начиная с 2026 года программа реализуется в 86 субъектах. Ожидается, что это позволит замещать порядка 900 вакантных должностей ежегодно.