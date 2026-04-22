22:50:32 Среда, 22 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Каменке в суд передано дело о получении взяток за фиктивные больничные

18:02 | 22.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело о получении взяток за фиктивные больничные, которые были выданы в каменской центральной районной больнице имени Г.М. Савельевой, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В Каменке в суд передано дело о получении взяток за фиктивные больничные. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, с июля 2024 года по март 2025 года женщина, занимавшая должность заведующей поликлиники ГБУЗ «Каменская ЦРБ имени Г.М. Савельевой», получила от знакомой 38 тыс. рублей в качестве взятки. Денежные средства предназначались за незаконную выдачу больничных листов жителю Каменки. Обвиняемая давала подчиненным сотрудникам указания об открытии мужчине электронных листков нетрудоспособности и освобождении от работы без фактического проведения медицинского осмотра при отсутствии заболеваний и признаков временной нетрудоспособности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину женщина признала полностью.


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама