В Каменке в суд передано дело о получении взяток за фиктивные больничные Криминал

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Уголовное дело о получении взяток за фиктивные больничные, которые были выданы в каменской центральной районной больнице имени Г.М. Савельевой, направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«По версии следствия, с июля 2024 года по март 2025 года женщина, занимавшая должность заведующей поликлиники ГБУЗ «Каменская ЦРБ имени Г.М. Савельевой», получила от знакомой 38 тыс. рублей в качестве взятки. Денежные средства предназначались за незаконную выдачу больничных листов жителю Каменки. Обвиняемая давала подчиненным сотрудникам указания об открытии мужчине электронных листков нетрудоспособности и освобождении от работы без фактического проведения медицинского осмотра при отсутствии заболеваний и признаков временной нетрудоспособности», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что свою вину женщина признала полностью.