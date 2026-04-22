22:50:25 Среда, 22 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона

14:08 | 22.04.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1965 года рождения лишилась 300 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщина получила в мессенджере сообщение от незнакомца, который под предлогом замены ключа от домофона выманил у нее код из SMS.

«После этого женщине поступил [...] звонок от неизвестного, представившегося работником Росфинмониторинга. Мужчина пояснил, что ранее заявительница общалась с мошенниками. [...] Собеседник убедил женщину перевести все свои сбережения якобы на «безопасный счет» для их сохранности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что доверчивая жительница Заречного, следуя указаниям злоумышленника, через банкомат перечислила на чужой счет 300 тыс. рублей.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама