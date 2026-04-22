Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона Криминал

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1965 года рождения лишилась 300 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщина получила в мессенджере сообщение от незнакомца, который под предлогом замены ключа от домофона выманил у нее код из SMS.

«После этого женщине поступил [...] звонок от неизвестного, представившегося работником Росфинмониторинга. Мужчина пояснил, что ранее заявительница общалась с мошенниками. [...] Собеседник убедил женщину перевести все свои сбережения якобы на «безопасный счет» для их сохранности», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что доверчивая жительница Заречного, следуя указаниям злоумышленника, через банкомат перечислила на чужой счет 300 тыс. рублей.

«Позже гражданка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», — отмечается в тексте.

В сообщении уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».