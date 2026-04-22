Детский омбудсмен Лариса Рябихина проинформировала губернатора Олега Мельниченко о результатах работы Общество

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Лариса Рябихина, назначенная на эту должность 8 месяцев назад, проинформировала губернатора Олега Мельниченко о проделанной работе.

«Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Лариса Юрьевна Рябихина, которая вступила в эту должность ровно 8 месяцев назад, отчиталась сегодня о проделанной работе. За 2025 год принято 830 обращений, касающихся права ребенка на жизнь и воспитание в семье, взыскания алиментов, соцобеспечения, назначения пособий. Ведется активная работа с судебными приставами, сумму задолженности по алиментам сократили на 61 млн. рублей. Наш регион одним из первых в стране ликвидировал очередь прошлых лет на обеспечение сирот жильем. Также готовится соглашение с «ТНС энерго», чтобы у должников из числа многодетных семей не отключали электроснабжение», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в среду, 22 апреля.

Он добавил, что в детских лагерях отдохнули почти 70 тыс. ребят, в том числе стоящих на различных формах учета или находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Детство должно быть счастливым, а заботиться об этом — задача взрослых», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что в прошлом году 102 ребенка вернулись в кровную семью, 47 — находятся в замещающих семьях.

«Считаю очень важным, чтобы ребенок рос именно в семье, родной или приемной, поскольку там прививаются основные навыки социальной жизни», — отметил губернатор.

Он обратил внимание на то, что оперативную адресную помощь семьям в кризисной ситуации оказывает центр «Спасение надежды», который открыт при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Объективно оценить эффективность его работы сможем в более долгосрочной перспективе, но динамика хорошая», — резюмировал глава региона.