22:51:00 Среда, 22 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Детский омбудсмен Лариса Рябихина проинформировала губернатора Олега Мельниченко о результатах работы

17:00 | 22.04.2026 | Общество

Печать

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Лариса Рябихина, назначенная на эту должность 8 месяцев назад, проинформировала губернатора Олега Мельниченко о проделанной работе.

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Уполномоченный по правам ребенка в Пензенской области Лариса Юрьевна Рябихина, которая вступила в эту должность ровно 8 месяцев назад, отчиталась сегодня о проделанной работе. За 2025 год принято 830 обращений, касающихся права ребенка на жизнь и воспитание в семье, взыскания алиментов, соцобеспечения, назначения пособий. Ведется активная работа с судебными приставами, сумму задолженности по алиментам сократили на 61 млн. рублей. Наш регион одним из первых в стране ликвидировал очередь прошлых лет на обеспечение сирот жильем. Также готовится соглашение с «ТНС энерго», чтобы у должников из числа многодетных семей не отключали электроснабжение», — написал Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере Max в среду, 22 апреля.

Он добавил, что в детских лагерях отдохнули почти 70 тыс. ребят, в том числе стоящих на различных формах учета или находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Детство должно быть счастливым, а заботиться об этом — задача взрослых», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко уточнил, что в прошлом году 102 ребенка вернулись в кровную семью, 47 — находятся в замещающих семьях.

«Считаю очень важным, чтобы ребенок рос именно в семье, родной или приемной, поскольку там прививаются основные навыки социальной жизни», — отметил губернатор.

Он обратил внимание на то, что оперативную адресную помощь семьям в кризисной ситуации оказывает центр «Спасение надежды», который открыт при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Объективно оценить эффективность его работы сможем в более долгосрочной перспективе, но динамика хорошая», — резюмировал глава региона.


Читайте также
Жительница Заречного лишилась 300 тыс. рублей после сообщения о замене ключа от домофона В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который пытался спровоцировать конфликт в ночном баре
В селе Коповка Вадинского района огонь уничтожил дом До двух лет лишения свободы грозит жительнице Пензы, которая похитила из магазина дорогой алкоголь
Жительница Каменки осуждена за убийство мужа, ее знакомый — за укрывательство преступления В Пензе росгвардейцы задержали пьяного мужчину, который устроил дебош в кафе
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама