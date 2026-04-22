Муниципальные депутаты от «Единой России» в Пензенской области за год получили от избирателей почти 50 тыс. наказов — Олег Мельниченко

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. Почти 50 тыс. наказов избирателей поступило в 2025 году муниципальным депутатам, избранным от «Единой России» в Пензенской области. Об этом сообщил секретарь регионального отделения партии, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«В Пензенской области работают около 3 тыс. депутатов, избранных от партии «Единая Россия» в органы местного самоуправления. Именно к ним в первую очередь идут люди со своими повседневными проблемами от неработающих фонарей до земельных споров. Просят убрать снег, привезти дрова, помочь с медицинским сопровождением, сборами детей в школу, организацией отдыха. За 2025 год поступило почти 50 тыс. наказов избирателей», — написал он в своем канале в мессенджере Max вечером в минувший вторник, 21 апреля.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что депутаты контролируют реализацию партийных проектов по инициативному бюджетированию, созданию комфортной городской среды, поддержке сельского хозяйства и развитию инфраструктуры.

«Важно, что работа идет во всех населенных пунктах, независимо от их близости к областному центру. Качество жизни должно расти во всех районах Пензенской области», — подчеркнул он.

«Прошедший Год муниципального депутата показал: система способна работать эффективно. Но нужна скорость в решении поставленных гражданами вопросов. Важно проработать доведение инициатив с мест до регионального и федерального уровня. Как секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» лично контролирую, чтобы ни один запрос не оставался без ответа», — написал Олег Мельниченко.