03:07:32 Четверг, 5 марта
Пензенец перечислил аферистам более 200 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях

18:05 | 04.03.2026 | Криминал

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. 58-летний житель Пензы стал жертвой мошенничества и лишился более 200 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях.

Пензенец перечислил аферистам более 200 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, мужчина увидел в интернете рекламу о получении дохода от инвестиций, перешел на сайт и оставил заявку, после чего ему позвонил неизвестный, представившийся менеджером.

«Незнакомец [...] сообщил, что для инвестирования необходимо перейти по ссылке, установить приложение и ввести реквизиты своей банковской карты. Следуя дальнейшим указаниям звонившего, заявитель несколько раз пополнил электронный кошелек, а затем вывел денежные средства. Его заинтересовал данный вид заработка, и он решил попробовать еще раз. Потерпевший пополнил кошелек на сумму 96 тыс. рублей, но вывести деньги уже не смог. Менеджер посоветовал заявителю обратиться в поддержку. Представитель поддержки сообщил мужчине, что для вывода денежных средств необходимо сообщить паспортные данные и оформить счет в зарубежном банке, а затем пополнить счет. [...] Выполнив все указания, заявитель пополнил счет еще на сумму свыше 115 тыс. рублей в надежде на то, что выведет большую сумму. В дальнейшем, не получив прибыль от инвестиций, мужчина пытался вернуть свои деньги. После неоднократных попыток потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


