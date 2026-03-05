В Пензенской области 6 марта пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Федеральная дорога» и «Региональная дорога» Общество

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Оперативно-профилактические мероприятия «Федеральная дорога» и «Региональная дорога» пройдут в Пензенской области в пятницу, 6 марта.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, мероприятия направлены на предупреждение нарушений ПДД водителями и, как следствие, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.

Отмечается, что будет усилен контроль за движением на аварийно-опасных участках федеральных и региональных дорог.

«Кроме того, экипажи ДПС будут нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, выездом на встречную полосу, управлением транспортом, не имея права управления, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», — сказано в тексте.