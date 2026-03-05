18:45:05 Четверг, 5 марта
В Пензенской области 6 марта пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Федеральная дорога» и «Региональная дорога»

09:51 | 05.03.2026 | Общество

Пенза, 5 марта 2026. PenzaNews. Оперативно-профилактические мероприятия «Федеральная дорога» и «Региональная дорога» пройдут в Пензенской области в пятницу, 6 марта.

В Пензенской области 6 марта пройдут оперативно-профилактические мероприятия «Федеральная дорога» и «Региональная дорога». Фото из архива ИА «PenzaNews»

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, мероприятия направлены на предупреждение нарушений ПДД водителями и, как следствие, снижение уровня дорожно-транспортного травматизма.

Отмечается, что будет усилен контроль за движением на аварийно-опасных участках федеральных и региональных дорог.

«Кроме того, экипажи ДПС будут нацелены на выявление грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, выездом на встречную полосу, управлением транспортом, не имея права управления, а также на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма», — сказано в тексте.


