Жителю Пензы грозит до пяти лет лишения свободы за кражу строительных инструментов

17:38 | 04.03.2026 | Криминал

Пенза, 4 марта 2026. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет грозит жителю Пензы 1995 года рождения, который проник на территорию стройки и похитил из вагончика инструменты.

Жителю Пензы грозит до пяти лет лишения свободы за кражу строительных инструментов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, в полицию с заявлением о краже обратился 42-летний гражданин и пояснил, что общая стоимость похищенного составляет более 20 тыс. рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого. Им оказался житель города Пензы 1995 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что в дневное время проходил мимо стройки и заметил вагончик, стоящий на территории. Дождавшись вечера, когда строительные работы будут завершены, мужчина взял монтировку и, сорвав навесной замок с вагончика, проник внутрь. Злоумышленник [...] похитил газовый ключ, молоток, четыре сопла газовой горелки и два лазерных уровня. Похищенное подозреваемый продал на рынке неизвестному. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».


