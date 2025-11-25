20:48:58 Вторник, 25 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Роман Калентьев представил потенциал АПК Пензенской области на российско-китайском форуме предпринимателей в Сиане

12:08 | 25.11.2025 | АПК

Печать

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев выступил с презентацией агропромышленного потенциала региона на VI российско-китайском форуме предпринимателей в Сиане.

Роман Калентьев представил потенциал АПК Пензенской области на российско-китайском форуме предпринимателей в Сиане

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Он рассказал о текущем состоянии и динамике развития АПК Пензенской области, ключевых направлениях сельхозпроизводства, перспективных инвестиционных проектах.

«Пензенская область — один из ведущих аграрных регионов России с развитой инфраструктурой и высоким экспортным потенциалом. Мы открыты к сотрудничеству с китайскими партнерами в сферах переработки сельхозпродукции, внедрения инновационных агротехнологий и организации совместных производств», — сказал Роман Калентьев.

Его выступление вызвало живой интерес у представителей китайской стороны.

Также в рамках форума Роман Калентьев провел переговоры с потенциальными партнерами из КНР, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика
В Новознаменском сгорела деревянная баня В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама