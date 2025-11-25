Роман Калентьев представил потенциал АПК Пензенской области на российско-китайском форуме предпринимателей в Сиане АПК

Пенза, 25 ноября 2025. PenzaNews. Заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев выступил с презентацией агропромышленного потенциала региона на VI российско-китайском форуме предпринимателей в Сиане.

Фото: Mcx.pnzreg.ru

Он рассказал о текущем состоянии и динамике развития АПК Пензенской области, ключевых направлениях сельхозпроизводства, перспективных инвестиционных проектах.

«Пензенская область — один из ведущих аграрных регионов России с развитой инфраструктурой и высоким экспортным потенциалом. Мы открыты к сотрудничеству с китайскими партнерами в сферах переработки сельхозпродукции, внедрения инновационных агротехнологий и организации совместных производств», — сказал Роман Калентьев.

Его выступление вызвало живой интерес у представителей китайской стороны.

Также в рамках форума Роман Калентьев провел переговоры с потенциальными партнерами из КНР, сообщает пресс-служба Минсельхоза Пензенской области.