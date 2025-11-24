Сергей Федотов и Гао Ян обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и провинции Шэньси Политика

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и начальник департамента культурных связей и туризма провинции Шэньси КНР Гао Ян обсудили перспективы расширения сотрудничества двух регионов в рамках подписанного ранее соглашения.

Как отметил Сергей Федотов, Пензенская область нацелена на активное взаимодействие и взаимный обмен в культурной сфере.

Так, планируется организовать гастроли хореографических ансамблей «Зоренька» и «Вензеля», ансамбля фольклорной музыки «Миряне», губернаторской симфонической капеллы, пензенского драматического театра, театра «Кукольный дом» и центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Кроме того, было предложено наладить туристический обмен между регионами.

«Мы дорожим доверительными отношениями, дружбой и сотрудничеством нашего региона с провинцией Шэньси Китайской Народной Республики и нацелены на их всестороннее развитие», — цитирует Сергея Федотова пресс-служба правительства Пензенской области.