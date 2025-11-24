23:26:54 Понедельник, 24 ноября
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Сергей Федотов и Гао Ян обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и провинции Шэньси

14:14 | 24.11.2025 | Политика

Печать

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов и начальник департамента культурных связей и туризма провинции Шэньси КНР Гао Ян обсудили перспективы расширения сотрудничества двух регионов в рамках подписанного ранее соглашения.

Сергей Федотов и Гао Ян обсудили развитие сотрудничества Пензенской области и провинции Шэньси

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил Сергей Федотов, Пензенская область нацелена на активное взаимодействие и взаимный обмен в культурной сфере.

Так, планируется организовать гастроли хореографических ансамблей «Зоренька» и «Вензеля», ансамбля фольклорной музыки «Миряне», губернаторской симфонической капеллы, пензенского драматического театра, театра «Кукольный дом» и центра театрального искусства «Дом Мейерхольда».

Кроме того, было предложено наладить туристический обмен между регионами.

«Мы дорожим доверительными отношениями, дружбой и сотрудничеством нашего региона с провинцией Шэньси Китайской Народной Республики и нацелены на их всестороннее развитие», — цитирует Сергея Федотова пресс-служба правительства Пензенской области.


Читайте также
Житель Пензы подозревается в краже около 60 тыс. металлических крышек для консервирования со склада в Бессоновке В Ахунах завершен первый этап реконструкции напорного канализационного коллектора
В Пензе женщина вывезла из магазина тележку с продуктами почти на 25 тыс. рублей, возбуждено дело о краже До двух лет лишения свободы грозит жителю Саратовской области, который похитил из магазина в Пензе четыре пуховика
В Новознаменском сгорела деревянная баня В Засечном женщина госпитализирована после наезда на нее автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама