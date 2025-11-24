Пензенская область выступает за возобновление проекта «Пенза — Харбин» Экономика

Пенза, 24 ноября 2025. PenzaNews. Пензенская область выступает за возобновление реализации российско-китайского проекта «Пенза — Харбин», который стартовал 6 лет назад и предусматривал запуск регулярных железнодорожных контейнерных поездов по указанному маршруту. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Федотов в ходе рабочего визита в КНР.

Фото: Pnzreg.ru

«В настоящее время пять сертифицированных товаропроизводителей Пензенской области выразили заинтересованность в продолжении данного проекта. Мы хотели бы предложить народному правительству провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики рассмотреть вопрос о возобновлении российско-китайского проекта в области железнодорожных перевозок «Пенза — Харбин», — сообщил Сергей Федотов в ходе встречи с вице-губернатором народного правительства провинции Хэйлунцзян КНР Чжан Цисяном.

От отметил, что КНР находится на первом месте среди иностранных государств по внешнеторговому обороту с Пензенской областью и для расширения взаимодействия в этой сфере необходима транспортно-логистическая инфраструктура, которая обеспечит высокую скорость и надежность перевозок.

Сергей Федотов добавил, что Пензенская область также стремится к расширению сотрудничества в образовательной и гуманитарной сферах.

«По поручению губернатора Пензенской области Олега Владимировича Мельниченко предлагаем народному правительству провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики рассмотреть возможность участия в проекте «Гвардеец» вашей молодежной команды в августе следующего года», — сказал вице-губернатор.

От имени Олега Мельниченко он пригласил делегацию провинции Хэйлунцзян посетить Пензенскую область в 2026 году, сообщает пресс-служба регионального правительства.